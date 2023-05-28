أمطار تضرب مطروح والساحل الشمالي.. وتحذيرات من هيئة الأرصاد

سقطت، منذ قليل، أمطار متوسطة على مدينة مرسي مطروح والمدن الواقعة على الساحل الشمالي من حدود الإسكندرية شرقا في مناطق مدينة الحمام والعلمين وسيدي عبد الرحمن والضبعة ورأس الحكمة، وامتدت حتى المناطق الغربية في أبو لهو والمتاني والنجيلة والزويدة وسيدي براني وشماس وأبو سطيل والقطرانى وأبو غليلة وبقبق وأبو زريبة بالقرب من السلوم.

رياح وعواصف ترابية في مطروح

وتتعرض مدن غرب مصر خلال حالة الطقس اليوم، إلى عدم استقرار في الأحوال الجوية، ونشاط للرياح بسرعة 26 كم/ الساعة، تصاحبها عواصف ترابية في المناطق القبلية جنوب مطروح وحتى واحة سيوة، وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو والتي تسجل 87%.

سحب كثيفة تحاصر مطروح

وانتشرت سحب كثيفة في سماء محافظة مطروح، مع غياب الشمس منذ الشروق، في ظل موجة من الطقس السيئ تعصف بجميع المدن والقرى.

تحذيرات هيئة الأرصاد من الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سوء الأحوال الجوية علي مختلف أنحاء البلاد خلال الساعات المقبلة وسقوط أمطار بين خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية في بعض الأوقات على عدة محافظات منها المحافظات الواقعة علي السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وسلسلة جبال البحر تصل إلى مناطق من القاهرة الكبري، وأمطار ما بين متوسطة تصل لحد السيول في جنوب البلاد، خاصة في مناطق جنوب ووسط سيناء، وخليج السويس، بالإضافة إلي تعرض مناطق أخري لنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وتسجل مستوى الرؤية 4000 متر وتؤثر الرمال على مناطق عديدة في أنحاء البلاد، مع سحب ركامية وأمطار فى مطروح.