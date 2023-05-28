عاجل.. إعادة فتح مواني السويس والزيتيات وانتظام الحركة الملاحية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إعادة فتح مواني السويس والزيتيات بمحافظة السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وجرى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، إذ يقوم مديرو المواني بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية؛ حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

الأنشطة البحرية

وقررت هيئة مواني البحر الأحمر، أمس، إغلاق مواني السويس والزيتيات بمحافظة السويس في تمام الساعة السادسة مساءا نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة.

سلامة العلامات الملاحية

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة مواني البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.