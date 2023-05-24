 تداول 15 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتمّ تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 822 شاحنة و763سيارة، وشملت حركة الواردات 7 آلاف طن بضائع، 413 شاحنة و737 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع، 409 شاحنات و26 سيارة.

تداول 305 شاحنات

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس 3 سفن وهي: بوسيدون اكسبريس، الحرية 2 والقاهرة وغادر السفينتين القاهرة وأمل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3350 طن بضائع و305 شاحنات، ويشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ3 سفن وهي سينا وآيلة وبريدج.

وصول وسفر 2430 راكبًا

بينما يستعد ميناء بور توفيق لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلى متنها 650 سيارة بوزن 1300 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ هيئة البحر الأحمر وصول وسفر 2430 راكبًا بموانيها.