ممثل «مستقبل وطن»: ندعو للاستثمار في مجال المواني وسياحة اليخوت

طالب النائب أحمد الطيبي، ممثل حزب مستقبل وطن، بتخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات مثل أماكن خاصة لكبار السن، نظرًا للإقبال الكبير عليها في ظل تكلفتها الباهظة.

الجلسة الثانية للجنة السياحة بالحوار الوطني

وقال الطيبي، خلال الجلسة الثانية للجنة السياحة بالحوار الوطني، إنّ الطائرات بحاجة لمزيد من التطوير لضمان استدامة مقصد الوافدين، كما ندعو للاستثمار في مجال المواني وسياحة اليخوت لأنّها مهمة جدا.

وأضاف أنّ مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات من كل دول العالم، لأنّنا استطعنا تحسين المطارات ولدينا الاستقرار السياسي وبنية تحتية، وغيرها من المجالات التي شهدت تطوير تؤهل للاستثمار في السياحة.

المقاصد السياحية

وأوضح أنّ المستثمر حين يطئمن للدولة يبحث عن المكان الذي يرغب للاستثمار فيه، ونحن بحاجة لتحفيز المستثمرين وجذبهم، بالإضافة إلى تطوير كافة المدن المصرية والمقاصد السياحية، الاستعانة بتجربة شرم الشيخ.