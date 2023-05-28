محافظ جنوب سيناء: رفع درجة الاستعداد إلى القصوى تحسبا لسقوط سيول

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينتي طور سيناء وسانت كاترين، شهدتا هطول أمطار خفيفة، وجرى رفع درجة الاستعداد إلى القصوى تحسبا لسقوط سيول.

أضاف المحافظ في تصريحات صحفية، أن غرفة عمليات المحافظة تابعت أمس السبت سقوط أمطار متقطعة على مدينتي طور سيناء وسانت كاترين، ولم تتلق أي بلاغات بشأن وقوع سيول في أي مناطق.

انخفاض درجات الحرارة في جنوب سيناء

وأشار إلى أن حالة الطقس بجنوب سيناء تشهد انخفاضا في درجات على كل الأنحاء، والغيوم ما زالت تغطي طور سيناء العاصمة، وسماء مدينة سانت كاترين تشهد سحب كثيفة متقطعة أسفرت عن سقوط أمطار خفيفة في صباح اليوم الأحد، والحرارة انخفضت على معظم المدن، وسجلت مدينة شرم الشيخ صباح الأحد درجة حرارة 24 درجة، مدينة دهب سجلت 25 درجة، نويبع 25 درجة.

ومن جهة أخرى، أكد اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن درجات الحرارة انخفضت بشكل ملحوظ منذ أمس بالمدينة وسجلت قمة جبل سانت كاترين أقل درجة حرارة على مستوى الجمهورية 9 درجات.

أشار إلى أن درجات الحرارة في جبل موسي سجلت 11 درجة، أما سانت كاترين سجلت 13 درجة، موضحا استمرار رفع حالة الطوارئ.