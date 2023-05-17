جبل سانت كاترين يستقبل 3000 سائح بعد تحسن حالة الطقس

تشهد مدينة سانت كاترين، انتعاشة سياحية تزامنا مع تحسن حالة الطقس، حيث استقبلت آلاف السياح من مختلف الجنسيات للاستمتاع بالطقس الربيعي المعتدل ومشاهدة الآثار التاريخية والحياة الطبيعية بمحمية سانت كاترين.

وقال اللواء طارق عابد رئيس المدينة، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المدينة استقبلت ما يقرب من 3000 آلاف سائح من مختلف الجنسيات، مشيرًا إلى أنهم صعود قمة جبل موسي والمبيت فوق القمة لمشاهدة شروق الشمس.

تحسن حالة الطقس دفعت السياح إلى الإقبال على زيارة المدينة

وأوضح رئيس مدينة سانت كاترين، أن تحسن حالة الطقس دفعت السياح إلى الإقبال على زيارة المدينة وصعود القمم الجبلية، لافتًا إلى أن الطقس في المدينة معتدل طوال فترات النهار وفوق قمم الجبال.

وأكد «عابد»، أن المدينة ستشهد انتعاشة سياحية كبيرة الفترة المقبلة بعد انتهاء امتحانات نهاية العام، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن مشروع التجلي الأعظم قارب على الانتهاء، والذي يعطي قيمة أكبر لمقومات سانت كاترين السياحية، خاصة أن المشروع يشمل فنادق بيئية ومركزا للزوار، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية ومشروع الزيتونة.