رئيس مدينة سانت كاترين: جبل موسى استقبل 1000 سائح من جنسيات مختلفة اليوم

قال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، إنّ جبل موسى استقبل 1000 سائح من مختلف الجنسيات اليوم، وتجولوا في رحلة إلى الجبل، لمشاهدة شروق الشمس من ارتفاع 2250 مترًا فوق مستوى سطح البحر رفقة الدليل البدوي.

مدينة سانت كاترين تشهد أجواء معتدلة

وأوضح «عابد» في تصريح لـ«الوطن»، أنّ مدينة سانت كاترين تتميز بطقس ربيعي معتدل في هذه الفترة من العام، وتشهد أجواء مناخية معتدلة على كل الأنحاء، فضلًا عن كونها أعلى مدينة مصرية فوق مستوى سطح البحر بارتفاع 1600 متر تقريبا، مما يساهم في جذب السائحين إليها.

وتابع أنّ زيارة سانت كاترين تعد طقسا أساسيا من طقوس السائحين، إذ يصعدون إلى جبل موسى ويزورون الدير ويشاهدون آثاره التاريخية، مؤكدًا أنه فور انتهاء مشروع التجلي الأعظم، ستكون زيارة السياح لمدينة سانت كاترين طويلة وليست يومية، حيث يضم مشروعات خدمية يحتاجها السياح لقضاء الأيام بالمدينة.

مشروع التجلي الأعظم

وأكد أنّ مشروع التجلي الأعظم، أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة الأعداد الوافدة إلى مدينة سانت كاترين، حيث يجري تطوير كامل للمدينة وإقامة فنادق ونزل صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تطوير منطقة مدخل الدير، وجرى الانتهاء من 90% من المشروع، وسيفتتح خلال العام الجاري لمضاعفة أعداد السائحين، وتعظيم الاستفادة من مكانة المدينة السياحية.