موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الدقهلية

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني على مستوى المحافظة، موضحا أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات لعدد من المواد بنسبة 75%، وسيتم وضع النتيجة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية بعد انتهاء عملية الرصد والمراجعة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ستظهر يوم الخميس المقبل، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تصحيح المواد، موضحا أنه يتم اليوم تصحيح مادة الإنجليزي وغدا مادة العلوم، وبعدها تبدأ عملية الرصد والمراجعة، وسيتم وضع النتيجة على الموقع الرسمي للمديرية قبل موعد إعلان النتيجة بيوم، ولكن سيتم غلق الرابط حتى يتم اعتمادها من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبعدها يتم فتح الموقع أمام الطلبة الخميس المقبل.

125 ألف طالب أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 125 ألفا و509 طلاب وطالبات على مستوى لجان الدقهلية التي بلغ عددها 583 لجنة على مستوى المحافظة.