يختتم طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات غدا الخميس وتتجه الأنظار للطلاب وأولياء الأمور لمعرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح بالاسم ورقم الجلوس، وتتيح محافظة مطروح من خلال موقعها الإلكتروني النتيجة، فور الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والرصد، واعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ومن المقرر إعلانها. في شهر يونيو المقبل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح بالاسم ورقم الجلوس

وخصصت محافظة مطروح رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح بالاسم ورقم الجلوس، ليتمكن الطلاب من معرفة النتيجة من هنا فور اعتماد النتيجة من المحافظ في شهر يونيو.

وانطلقت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في مطروح السبت 20 مايو 2023، وتنتهي آخر مادة من الامتحانات خلال ساعات غدا الخميس 25 مايو، لتبدأ عمليات البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح بالاسم ورقم الجلوس، لمعرفة النتيجة، والمقرر إعلانها خلال الأيام المقبلة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح بالاسم ورقم الجلوس

كانت مديرية التربية والتعليم فتحت تحقيقات في 10 وقائع غش في الشهادة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة منذ بدء الامتحانات بعد أن جري ضبط الطلاب أثناء أداء الامتحانات في حالة غش عبر وسائل الاتصالات الحديثة عبر التليفونات المحولة ومواقع التواصل الاجتماعي، وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عمرو شحاتة إحالتهم للتحقيق، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم.

وكشفت وزارة التربية والتعليم في بيان لها عن وقائع الغش التي جري ضبطها خلال امتحانات الصف الثالث الإعدادي في عدة محافظات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين.