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استمرار إغلاق ميناء العريش البحري لليوم الثاني بسبب سوء الطقس

كتب:

حسين ابراهيم
08:35 ص | الأحد 28 مايو 2023
ميناء العريش البحري

ميناء العريش البحري

واصل ميناء العريش البحري إغلاقه لليوم الثاني على التوالي، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التي تضرب محافظة شمال سيناء منذ الـ24 ساعة الماضية. 

وأغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس، الميناء البحري لمدينة العريش بسبب سوء الأحوال الجوية والظروف الجوية غير المستقرة التي تسود محافظة شمال سيناء منذ 24ساعة ماضية.

فتح الميناء حال هدوء الأوضاع 

وأكدت مصادر مسؤولة أنه سيجرى فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، إذ ينتظر الميناء وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية، ومواصلة عملية الاستيراد والتصدير.

رفع أحد أعمدة الكهرباء من نهر الطريق 

ومن جهة أخرى، أعلن مجلس مدينة بئر العبد، رفع أحد أعمدة الكهرباء من نهر الطريق وقع بمدخل المدينة الغربي بسبب الرياح القوية.

وتشهد محافظة شمال سيناء هبوب رياح محملة بالأتربة بشكل غير مسبوق، ووضعت المحافظة كامل احتياطاتها لذلك.

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