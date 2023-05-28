حالة الطقس اليوم في المحافظات.. عواصف ترابية وأمطار رعدية تصل لسيول

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الأحد، في جميع المحافظات، والتي تشهد حالة من عدم الاستقرار في مناطق متفرقة، تتمثل في نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا، وقد تصل إلى السيول على مناطق من جنوب سيناء، وخليج السويس، وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتشهد حالة الطقس، اليوم، نشاطا لحركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء، وجنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، والوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تشهد حالة الطقس اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30:40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

سقوط أمطار متوسطة ورعدية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا وبنسبة حدوث 60% تقريبًا على مناطق من جنوب البلاد، وقد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وفيما يخص درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر، فإنّها تسجل التالي:

- القاهرة والوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21 درجة.

- السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19. درجة.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24 درجة.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26 درجة.

الطقس في الأيام المقبلة

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في الأيام المقبلة فإنّه من المتوقع أن يأتي كالتالي:

الإثنين 29 مايو 2023.. نشاط رياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 30 مايو 2023.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا وبنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

الأربعاء 31 مايو 2023.. على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الخميس 1 يونيو والجمعة 2 يونيو.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.