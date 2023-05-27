الأرصاد الجوية توضح أسباب عدم الاستقرار في حالة الطقس

نشرت الصفحة الرسمية للأرصاد الجوية، بيانا جديدا لها، أوضحت فيه تفاصيل ما تشهده البلاد من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن أسباب تكون تلك الحالة هو نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانا، وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

الأرصاد: نشاط للرياح على مناطق بالسواحل الشمالية الغربية

وأوضح بيان الهيئة، المنشور عبر حسابها بموقع «فيس بوك»، أنه بالنسبة للحالة الجوية غدا فستشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وأكد البيان، أنه بالنسبة للأمطار فمن المتوقع غدا سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار أخرى متوسطة ستكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.