نصائح لتجنب الطقس السيئ.. ارتداء الكمامات وشرب المياه بكميات كافية

حالة مستمرة من التقلبات الجوية، تسيطر على حالة الطقس خلال هذه الفترة؛ إذ تتنوع الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، ما بين طقس حار على أغلب المناطق، وأمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

نصائح لتجنب الطقس السيئ

كما نصحت وزارة الصحة، المواطنين باتباع إجراءات وقائية، للحفاظ على صحتهم في ظل الطقس السيئ، وخاصة مرضي الحساسية.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل، في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.

- ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

- الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

ضرورة شرب كمية كافية من المياه

- شرب كمية كافية من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- وضع أدوية الحساسية بالحقيبة عند الخروج، وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

- استخدام البخاخات الموصي بها من قبل الطبيب، قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

- غلق نوافذ المنزل جيدا لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف.