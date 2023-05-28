طريقة تقسيم الأضحية على السنة النبوية.. الأفضل 3 أثلاث

طريقة تقسيم الأضحية من الموضوعات التي تناولتها دار الإفتاء المصرية، ويستعرضها التقرير التالي قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك 2023 الذي يحرص فيه الكثير من المسلمين على ذبح الأضاحي باعتبارها سنة عن النبي صلى وفرصة للتقرب إلى الله وشكره ودعاء بما تحمله النفس من خير الدنيا والآخرة، حيث يتساءل البعض عن طريقة تقسيم الأضحية أملا في نيل ثوابها واتباعا للسنة النبوية المطهرة في هذا الشأن.

تقسيم الأضحية

وبخصوص موضوع تقسيم الأضحية وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني حيث قالت الدار فيستحب أن يأكل منها ويطعم غيره ويدخر لقوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: 28]، ولقوله عز وجل: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الحج: 36]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا» رواه مسلم والنسائي عن جابر رضي الله عنه.

طريقة تقسيم الأضحية

الأفضل أن يكون تقسيم الأضحية أثلاثًا، ويعطى منها الغني والفقير، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في أضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث»، وله التصدق بالجميع أو إبقاء الجميع، والتصدق بها أفضل من ادخارها إلا أن يكون المضحي ذا عيال وهو ليس ذا غنًى وبسطة، فالأفضل لمثل هذا أن يوسِّع على عياله؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» رواه مسلم.

وأضافت دار الإفتاء عن طريقة تقسيم الأضحية: «بيَّن الشرع الحكيم كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها حيث يستحب أن تقسم الأضحية إلى 3 أثلاث يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب لقول ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا؛ ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين».

وتابعت: «الأفضل في توزيعها ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث» رواه أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وحسنه] اهـ. كما في المغني (11/ 109).