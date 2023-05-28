«DMC» تبرز ملف «الوطن» بشأن مناشدة السيسي بوقف إطلاق النار في السودان

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، على قناة «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالأزمة السودانية، بعنوان « السيسي: ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار في السودان »، وملف أخر حول جلسات الحوار الوطني، بعنوان «مطالب الناس.. اقتصادية واجتماعية».

إطلاق النار شرط ومبدأ لإتمام الحوار

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة الوطن، إن دور مصر واضح في مخاطبة كل أنواع الصراعات بمختلف الدول، مثلما حدث في روسيا وأوكرانيا وليبيا والسودان، مضيفة أن وقف إطلاق النار شرط ومبدأ لإتمام الحوار بنفس الدولة الواحدة أو بين دولتين، السودان لها خصوصية بالنسبة للمجتمع المصري والقيادة السياسية.

سهولة حل الأزمة السودانية

وأضافت «البرديني»، خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، على قناة «DMC»، أنه يسهل حل الأزمة والصراع السوداني في حالة جلوس الأطراف المتصارعة على مائدة الحوار، وأقرت مصلحة الشعب السوداني، مشيرة إلى أن كل أنواع التواصل مع المسئولين في السودان تطالب بوقف إطلاق النار، وذلك من اليوم الأول في اندلاع الأزمة السودانية.