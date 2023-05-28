«غرفة القليوبية»: الحوار الوطني خارطة طريق لمستقبل مصر

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إنّ الحوار الوطني يعد بمثابة خارطة طريق لمستقبل مصر كما يحلم به المصريين قيادة وشعبا، لتحسين حياة المواطن المصري، فضلا عن أنّه أحد آليات الحكومة للتحول إلى الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان بكل ما تحويه من معاني، وتحقيق التنمية الشاملة في مصر.

ورحب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالمقترحات والمناقشات التي شهدتها جلسات الحوار الوطني، في مجالات الحياة المصرية على جميع المستويات، خاصة القطاع الاقتصادي الذي يمثل أهمية قصوى للمواطن المصري في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة تؤثر بشكل مباشر على المواطن المصري.

وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أنّ التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا كان لها نصيب كبير من جلسات ومناقشات الحوار الوطني، خاصة ما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتج المصري، ما يستلزم إنتاج الخامات محليا، ويساهم في توفير العملة الأجنبية، وبالتالي زيادة احتياطي النقد الأجنبي في خزينة الدولة، وتحقيق استراتيجية مصر لمضاعفة الصادرات المصرية بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا، موضحا أنّ التوجه نحو التصنيع المحلي يساهم في تقليل فاتورة الواردات خاصة للسلع والخامات التي لها بديل محلي.

وشدد رئيس غرفة القليوبية التجارية، على ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ومنح المزيد من الحوافز التي تشجع المستثمر على دخول السوق المصري، وهو ما تعمل على تحقيقه القيادة السياسية، وكان آخرها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار تحت رئاسته، ما يعطى قرارات المجلس القوة ويلزم بالتنفيذ من الجهات المعنية كافة.

ودعا الفيومي، إلى تبني برنامج وطني لبناء اقتصاد قومي قوي قائم على التصنيع، فجميعنا على يقين أنّ الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، والتوجه بقوة نحو الدخول في الثورة الصناعية الرابعة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في المشروعات والخطط الاقتصادية والتنموية كافة.