وأنت في بيتك.. 17 خدمة بنكية عبر «الموبايل» لعملاء المصرف المتحد

يقدم المصرف المتحد لعملائه خدمة الموبيل البنكي الطريق الأسرع لإنجاز 71 معاملة بنكية في دقائق معدودة وبمنتهى السهولة واليسر أثناء فترة الإجازات والأعياد دون الحاجه للذهاب لأي من فروع المصرف المتحد 68 المنتشرين بجميع أنحاء الجمهورية.

17 معاملة بنكية متاحة

تتيح خدمة الموبيل البنكي 17 معاملة بنكية هي:

1- خدمة الاطلاع على كل حسابات العميل (الجارية - التوفير – الاستثمارية – القروض – الشهادات –الودائع -الشيكات).

2- الاستعلام عن البطاقات الائتمانية الخاصة به من خلال عرض تفصيلي للمعاملات التي تمت علي حسابات العميل وبطاقته الائتمانية حتى آخر معاملة بمنتهي الدقة.

3- تتيح خدمة الموبيل البنكي للعميل إمكانية الاستفسار عن تفاصيل التمويل الممنوح له سواء تقليدي أو متوافق مع أحكام الشريعة.

4- تمكن خدمة الموبيل البنكي العميل من فتح حسابات فرعية جديدة بمنتهي سهولة.

5- تتيح خدمة الموبيل البنكي من المصرف المتحد حرية التحويل بين حسابات العميل نفسه وحسابات العملاء داخل المصرف المتحد.

6- حرية التحويل لبنوك أخرى داخل مصر.

7- استقبال الحوالات الخارجية.

8- منح العميل فرصة كبيرة لسداد كل الالتزامات المستحقة على بطاقات الائتمان الخاصة به.

9- تتيح خدمة الموبيل البنكي للعميل إمكانية طلب اصدار دفتر شيكات.

10- الاستعلام عن أقرب ماكينة صراف آلي وأقرب فرع أينما كان العميل داخل الجمهورية.

11- تتيح خدمة الموبيل البنكي خدمة دفع التبرعات وتقديم أوجه الدعم والمساندة الاجتماعية لعدد من المؤسسات الأهلية المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي والمسجلة بالمصرف المتحد وفقًا للشروط والقواعد.

12- تتيح خدمة الموبيل البنكي إمكانية تفعيل وإلغاء عملية تنشيط بطاقات العميل وأيضا الإبلاغ عن البطاقات المفقودة.

13- إمكانية شحن البطاقات المدفوعة مقدما.

14- أسلم طريقة للحفاظ على صحة العملاء وسلامتهم خاصة في الأماكن المزدحمة دون الحاجة للتعامل المباشر.

15- إمكانية الاستعلام عن كل العروض والخصومات المقدمة من المصرف المتحد من خلال التطبيق.

16- تتيح خدمة الموبيل البنكي من المصرف المتحد للعميل فرصة الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية I-Score.

17- تحميل محفظة UB الرقمية والاستمتاع بتجربة متميزة عند استخدمها بمنتهي سهولة ويسر.

خدمة الموبيل البنكي تعمل 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع

تعمل خدمة الموبيل البنكي 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع دون توقف، ويستطيع العميل إنجاز كل المعاملات البنكية في أسرع وقت بطريقة سهلة تمكنه من الاستمتاع بإجازته الصيفية دون الذهاب لأي فرع من فروع المصرف المتحد الـ68 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.