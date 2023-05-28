سقوط أمطار رعدية ونشاط للرياح المحملة بالأتربة في سفاجا

شهدت مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، سقوط أمطار رعدية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ورياح شديدة وتكاثف الغيوم والسحب وحالة من تقلبات الطقس.

سقوط أمطار في مدينة سفاجا

من جانبه تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، تقلبات الأحوال الجوية ورفع حالة الطوارئ، والتنبيه بحصر تجمعات المياه وشفطها بالتنسيق مع فرع شركة المياه والصرف الصحى بالبحر الأحمر.

وأكد رئيس مدينة سفاجا في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، استمرار أعمال سحب تراكمات مياه الأمطار الموجودة بالشوارع، ومراجعة الأسلاك المكشوفة بالأعمدة الكهربائية لمنع حدوث أي ماس كهربائي جراء سقوط الأمطار، حفاظًا على أرواح المواطنين.

تحذير المواطنين من الأحوال الجوية

وكانت إدارة الأزمات بمدينة سفاجا، حذرت المواطنين من التعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتمثل في رياح شديدة وهطول أمطار رعدية، مشددة على ضرورة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة، خاصة المسافرين على الطرق السريعة.