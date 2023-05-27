ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روسي

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة، وجرى تداول 76 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و729 شاحنة و88 سيارة إذ شملت حركة الواردات 68500 طن بضائع، 367 شاحنة و76 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 362 شاحنة و12 سيارة.

63 ألف طن قمح روسي

يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين «ANTHEA» وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، إذ قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها، «وبوسيدون إكسبريس» فيما استقبل الميناء أمس، السفينتين «أمل» و«القاهرة»، وغادرت السفينتان «بوسيدون إكسبريس» و«الحرية 2».

تداول 4400 طن بضائع في ميناء نويبع

شهد ميناء نويبع تداول 4400 طن بضائع و350 شاحنة، إذ استقبل الميناء اليوم، السفينتين «آيلة» و«بريدج»، فيما شهد الميناء أمس، رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن الثلاث «آيلة»، «سينا» و«بريدج»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1720 راكبا.