تصدير 48 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الصين

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن، وتم تداول 62000 طن بضائع عامة ومتنوعة؛ 782 شاحنة و74 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، و344 شاحنة و54 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 57500 طن بضائع، 438 شاحنة و20 سيارة.

مغادرة 3 سفن

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل والقاهرة ومغادرة ثلاث سفن، وهي ZEIN علي متنها 48000 طن فوسفات تصدير إلى الصين، بوسيدون اكسبريس والحرية2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 وغادرت السفينتين أمل والقاهرة.

تداول 2250 طن بضائع

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2250 طن بضائع و245 شاحنة، إذ استقبل الميناء اليوم السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول / سفر) للسفن الثلاث، هي ايلة، سينا وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2370 راكب بموانيها.