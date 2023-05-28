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فيلم شوجر دادي يحتل المرتبة الأولى في إيرادات أمس ويربح 297 ألف جنيه

كتب:

ضحى محمد
11:02 ص | الأحد 28 مايو 2023
فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي

احتل فيلم «شوجر دادي» المرتبة الأولى بين الأفلام المتنافسة بدور العرض، وهو بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، حيث حقق أمس في دور العرض نحو 297 ألف جنيه، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

منافسة فيلم «شوجر دادي» بموسم عيد الأضحي

وجاء فيلم «شوجر دادي» في المرتبة الأولى، منافسا 9 أفلام أخرى، ويعتبر ذلك اليوم الرابع فقط لعرضه ليدخل بمنافسة موسم عيد الأضحى المبارك.

التعاون بين ليلى علوي وبيومي فؤاد

لم يكن ذلك التعاون الأول بين ليلي علوي وبيومي فؤاد من خلال عمل سينمائي، حيث جمع الثنائي فيلم «ماما حامل»، وحقق إيرادات متوسطة بدور العرض وقت طرحه، لكن كان هناك ردود فعل إيجابية على الفيلم من الجمهور والنقاد، ما دفع منتج فيلم «شوجر دادي» للتعاون مجدا مع ليلى علوي وبيومي فؤاد في عمل واحد.

أبطال فيلم «شوجر دادي»

يجمع فيلم شوجر دادي بين مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي المرغني، ومصطفى غريب، ومحمد محمود، وميار الغيطي، وفرح الزاهد، إضافة إلى تامر هجرس.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.