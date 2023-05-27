فيلم شوجر دادي يتصدر قائمة الإيرادات في اليوم الثالث بالسينمات

تصدر فيلم «شوجر دادي» قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية، ونجح في تحقيق 496 ألف جنيه في اليوم الثالث لطرحه ف في دور العرض السينمائي، وذلك من إجمالي مليون و231 ألف جنيه حققتها الأفلام الـ 9 المعروضة حاليا في السينمات، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم «شوجر دادي» في أول أيام عرضه 243 ألف جنيه، بينما حقق في اليوم الثاني 382 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 3 أيام لـ مليون و121 ألف جنيه.

البرومو الدعائي لـ فيلم «شوجر دادي»

تفاصيل فيلم «شوجر دادي»

فيلم «شوجر دادي» من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي المرغني، مصطفى غريب، محمد محمود، ميار الغيطي، فرح الزاهد، بالإضافة إلى تامر هجرس.

ويعتبر الفيلم، التجربة الثانية التي تجمع ليلى علوي وبيومي فؤاد بجانب مؤلف ومخرج الفيلم بعد تجربتهما في فيلم «ماما حامل».