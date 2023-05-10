3 أفلام تستعد لطرحها بدور العرض.. منها «شوجر دادي»

تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال عدد من الأفلام خلال الشهر الجاري، قبل الاستعداد لموسم عيد الأضحى المبارك، حيث من المقرر طرح 3 أعمال فنية، تم الاتفاق عليها.

فيلم «رهبة - ورا مصنع الكراسي»

انتهي صناع العمل من تصوير فيلم «رهبة - ورا مصنع الكراسي»،ومن المقرر عرضه يوم 24 مايو الجاري، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي.

فيلم «الصف الأخير»

سوف يتم طرح فيلم «الصف الأخير» خلال الشهر الجاري الموافق 17 مايو، وهو من بطولة بيومي فؤاد وتيام مصطفى قمر وعدد من الوجوه الجديدة

فيلم «شوجر دادي»

تستعد الفنانة ليلى علوي، لعرض فيلمها السينمائي الجديد الذي يحمل اسم شوجر دادي، ويشاركها البطولة عدد من نجوم الكوميديا والشباب، في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد غيابها عن موسم مسلسلات رمضان 2023.

المنافسة بدور العرض

يتم عرض 7 أفلام حاليًا في دور العرض السينمائي بمناسبة احتفالات عيد الفطر 2023، بما في ذلك «هارلي» و«يوم 13» و«بعد الشر» و«ابن الحاج أحمد» و«رمسيس باريس» و«مغامرات كوكو» و«ساعة إجابة».