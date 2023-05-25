فيلم «شوجر دادي» يتصدر قائمة الإيرادات في أول أيام عرضه بالسينمات

حقق فيلم «شوجر دادي» بطولة ليلي علوي، نجاحا كبيرا في دور العرض، حيث جرى طرحه أمس في أول أيام عرضه، وتصدّر المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة ضمن موسم عيد الفطر المنصرم.

إيرادات فيلم «شوجر دادي» لـ ليلي علوي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إنّ فيلم شوجر دادي حقق 243 ألف جنيه، متصدرا المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة، في أول أيام عرضه بالسينمات.

أبطال فيلم «شوجر دادي»

شارك في بطولة شوجر دادي عدد من نجوم الكوميديا والشباب، منهم بيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومصطفى غريب، ومي الغيطي، ومحمد محمود، وفرح الزاهد، والراقصة جوهرة، من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

أحداث فيلم «شوجر دادي»

تدور أحداث شوجر دادي في إطار كوميدي، من خلال مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب، ولم تكن تلك التجربة الأولى التي تجمع بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، لكنه يعتبر التعاون الثاني بين الثلاثي ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني بعد فيلم ماما حامل 2021.