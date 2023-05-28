عروض مهرجان الطبول 2023 مجانا للجمهور اليوم

تنطلق فعاليات اليوم الثاني الدورة العاشرة من مهرجان الطبول والفنون التراثية في 5 أماكن مختلفة، وتحمل شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، على النحو التالي:

أماكن عروض مهرجان الطبول اليوم

1- مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر

اليونان - الفرقة القومية للآلات الشعبية - فلسطين - كنعان

2- الحديقة الثقافية بالسيدة زينب

سيريلانكا - اليمن - جامعة عين شمس - مصر

3- مسرح ساحة الهناجر بالأوبرا

صحبة سمسمية - مصر- جنوب السودان - أطفال أفريقيا -أكاديمية الفنون - مصر

4- بيت السناري بالسيدة زينب

الهند - جنوب السودان - اشولي - حسب الله - مصر

5- مركز الطفل والحضارة بمصر الجديدة

السيرك القومي - مصر- سمعنا طبلتك - مصر- بيب باند مصر.

مواعيد عروض مهرجان الطبول

ويتاح دخول الجمهور مجانا إلى جميع عروض مهرجان الطبول وتستمر فعالياته حتى 2 يونيو المقبل، وتبدأ جميع العروض من الساعة التاسعة مساء، عدا مركز الحضارة من السابعة مساء، على أن يبدأ دخول الجمهور من الساعة 7 ونصف مساءً تفاديا للزحام..

ويُقام مهرجان الطبول الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، تحت رعاية وزارة الثقافة بالتنسيق مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب ووزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحي.