رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزارة الثقافة تعلن موعد نتيجة منح التفرغ لعام 2023/2024

كتب:

إلهام الكردوسي
01:14 م | الأربعاء 19 أبريل 2023
وزارة الثقافة

وزارة الثقافة

أعلنت وزارة الثقافة موعد إعلان نتيجة منح التفرغ للعام 2023/2024، مشيرة إلى أن إعلان النتائج سيكون يوم 27 يونيو المقبل، حيث ستعلن الوزارة أسماء من تم قبولهم للحصول على منحة شهرية من وزارة الثقافة «منحة التفرغ»، لمدة سنة كاملة على أن يتفرغوا لمواصلة مشروعهم الإبداعي في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية، بموجب قبول المتقدم بطلب للحصول على منحة التفرغ مكافأة مالية شهرية، لمدة عام مالي بداية من 1 يونيو 2023. 

شروط منح التفرغ 2023 /2024

وكانت وزارة الثقافة أعلنت في مارس 2023 عن فتح باب التقدم بطلب للحصول على منح التفرغ للمصرين بشرط الإقامة داخل مصر، مشيرة إلى عدم قبول الطلبات لمن سبق حصوله على منحة تفرغ لمدة أربع سنوات متصلة أو منفصلة، على أن يتضمن الطلب المقدم تصورا محددا مشتملا على خطة واضحة لمشروع تفرغه، بما يجعله جديرًا للحصول على المنحة وقابلًا للتنفيذ خلال مدة التفرغ، وألا يكون المشروع حاصلًا على منحة أو جوائز سابقة ولم يسبق نشره أو عرضه.

وبالنسبة لمجال الفن التشكيلي والخط العربي، اشترطت إحضار الطلب والسيرة الذاتية وصورا من الأعمال السابقة التي أنجزها في السنوات الـ 3 الأخيرة، على أسطوانة مدمجة (CD) بنظام (Word) بجانب النسخة الورقية.

اقرأ المزيد:

وزارة الثقافة تحتفل بعيد الأم بأمسية «ست الحبايب».. الأربعاء المقبل

وزارة الثقافة تستعد لتنظيم معرض فيصل الرمضاني للكتاب

آخر موعد للتقدم على وظائف هيئة الكتاب في وزارة الثقافة

وزارة الثقافة تتسلم مكتبة شاكر عبدالحميد اليوم

وزيرة الثقافة تجهز مكتبات متنقلة بالتعاون مع وزارة الثقافة

وزارة الثقافة تختتم فاعليات برنامج «هلّ هلالك 7».. الليلة
بقلم إلهام الكردوسي