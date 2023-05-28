شروط الأضحية للمرأة.. القدرة المالية أهمها

تعد الأضحية واحدة من السنن المؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحرص المسلمون على الالتزام بها، وفي ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك، ترد الكثير من الأسئلة لدار الإفتاء المصرية، حول ضوابط وشروط الأضحية، ومن بينها شروط الأضحية للمرأة.

شروط الأضحية للمرأة والرجل

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إنه لا فرق في الأضحية بين الرجل والمرأة، وإن من كانت لديها القدرة من النساء على التضحية فلها ذلك، موضحة أن شروط الأضحية للمراة هي نفسها الشروط الواجب توافرها في الرجل.

وأوضحت دار الإفتاء أن شروط الأضحية بشكل عام، هي أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المحددة شرعا، أن تكون خالية من العيوب، أن تكون ملكا للمضحي، فضلا عن أنه لا يصح التضحية ببهيمة مرهونة.

الإسلام والبلوغ من شروط الأضحية للمرأة

كما أن هناك بعض الشروط الواجب توافرها في الشخص المضحي، سواء كان رجلا أو مرأة، أولا أن يكون مسلما، ثم البلوغ، ثم القدرة المالية، وأن يكون غير حاج، كما يحرم على المضحى بيع أي جزء من الأضحية.

من هو القادر على الأضحية؟

أما عن تحديد الشخص القادر على الأضحية، فقالت في شأنه دار الإفتاء إن القادر على الأضحية هو مَن مَلَكَ ما تحصل به الأضحية وكان ما يملكه فاضلًا عمَّا يحتاج إليه للإنفاق على نفسه وأهله وأولاده أو من يلتزم بنفقتهم في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة ولياليها، ومن شروط الأضحية عند من قال بسنيتها القدرةُ عليها.