«الأمم المتحدة للسكان»: مصر تحرص على الارتقاء بصحة المرأة 

هنأ الدكتور مجدي خالد، المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، سيدات مصر بمناسبة اليوم العالمي من أجل تنمية صحة المرأة، متابعا أن صحة المرأة تعني سلامة المجتمع وتربية الأطفال وسلامتهم البدنية والنفسية، مشيدا بالمجهودات التي تقوم بها الدولة المصرية بهدف الارتقاء بصحة المرأة إذ أن ذلك يعد أحد الأهداف الإنمائية العالمية.

ارتفاع العمر المتوقع عند الميلاد لدى الإناث

وأضاف «خالد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم سارة سراج وباسم طبانة، على قناة extra news ، أن مصر تهتم بصحة المرأة من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يشير إلى وجود تحسن في صحة المرأة، إذ أن متوسط العمر المتوقع عند الميلاد لدى الإناث المصرية ارتفع إلى 73 سنة رغم أنه في المتوسط العالمي 76 سنة، بينما نسبة النساء الذين يتلقوا رعاية صحية أثناء فترة الحمل ارتفعت من 90% سنة 2014 إلى 97% سنة 2022.

أهم 3 أسباب لوفاة النساء في مصر

وتابع، أنه من أهم 3 أسباب لوفاة النساء في مصر، هى: الأمراض المتعلقة بالجهاز الدوري مثل أمراض القلب والشرايين، تليها امراض الجهاز الهضمي كالكبد وخلافه، ثم الأورام، مشيرًا إلى أن نسبة وفيات الأمهات لهذه الأسباب الثلاثة في انخفاض، وهذا مؤشر جيد يؤكد على أهمية المبادرات الصحية الخاصة بالمرأة.