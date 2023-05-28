إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ودراجة نارية بأسيوط

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم، وقع اليوم الأحد، بين سيارتين ميكروباص و«إطفاء» وموتوسيكل، بدائرة مركز أسيوط، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغا من مأمور مركز أسيوط، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين وموتوسيكل بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وحسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وأحمد ثابت، نائبه، وبالفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية «2385 ي ع أ»، وسيارة إطفاء تحمل أرقام «3572 ب 12»، وموتوسيكل يحمل أرقام «2146 ي ب ع».

نقل المصابين للمستشفى

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.