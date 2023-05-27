إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل»، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، حتى انقلبت وسقط ركابها على الأسفلت، ما تسبب في إصاباتهم.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بصورة جزئية، وهرع المارة إلى مكان الحادث على الفور لنقل المصابين إلى المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب تروسيكل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة إطسا، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق أسيوط الصحراوي اليوم أسفر عن إصابة كل من: أحمد محمود طه، 17 سنة، وأحمد سيد علي، 28 سنة، وأحمد حافظ، 19 سنة، ومحمد حسن، 18 سنة، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل منهم بحسب إصابته.

وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.