تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ أعمال تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023، تمهيداً لإعلان موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أعمال تصحيح أوراق طلاب الشهادة الإعدادية، وأعمال رصد الدرجات بالكنترولات بالقطاعات الثلاثة، موجهاً بدقة الرصد، والمراجعة الدقيقة، قبل اعتماد وإعلان موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، لينال كل طالب حقه، مع ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النتيجة.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، بالكنترولات بالقطاعات الثلاثة، مشدداً علي مقدري الدرجات بالدقة، والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح، وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة الأعمال، تمهيداً لإعلان موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيح.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية مطلع شهر يونيو المقبل

ووفقاً لما ذكره مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، فإن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ سيكون عقب أعمال تصحيح أوراق الامتحانات، ورصد الدرجات في غرف الكنترول، لافتاً أنه سيتم إعلان النتيجة مع مطلع شهر يونيو المقبل.

ويبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ 63 ألفاً و307 طلاب وطالبات، و194 طالبا بالشهادة الإعدادية المهنية، موزعين على 13 إدارة تعليمية.