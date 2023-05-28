نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في شمال سيناء.. طريقة الحصول عليها

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في شمال سيناء بعد أن اعتمدها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بنسبة نجاح بلغت 83.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات «عام ولغات».

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة برقم الجلوس من خلال الرابط الذي تخصصه مديرية التربية والتعليم قريبا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في شمال سيناء

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنه يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في شمال سيناء من خلال الرابط الذي يتم الإعلان عنه قريبا، وإدخال رقم الجلوس باللغة الإنجليزية حتى يسهل الحصول على النتيجة.

نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

وأكد المحافظ أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 9 آلاف و243 طالبًا وطالبة حضر منهم الامتحان 9 آلاف و132طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 7آلاف و602 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة للناجحين بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في شمال سيناء وإلى الطلاب المتفوقين، مشيرًا إلى أن الأوائل كلهم حاصلين على الدرجة النهائية، وأن نسبة النجاح هذا العام أعلى من الأعوام السابقة