سقوط أمطار على الإسكندرية في ثاني أيام امتحانات الدبلومات (صور)

سقطت أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في الإسكندرية صباح اليوم السبت، وذلك تزامنا مع ثاني أيام امتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية، والتي يؤديها 23 ألف طالب وطالبة في مدارس عروس البحر الأبيض المتوسط، مع نهاية شهر مايو الجاري.

أماكن أمطار الإسكندرية اليوم

وأكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان اليوم، أن الأمطار التي سقطت كانت خفيفة بمناطق وسط وغرب والعجمي والعامرية، دون تأثير على حركة المواطنين وبالتحديد الطلاب الذين يؤدون امتحانات اليوم، مؤكدة على متابعة الوضع خلال الساعات المقبلة.

أمطار الإسكندرية اليوم

يأتي ذلك تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس الإسكندرية اليوم، بعودة سقوط أمطار متوسطة بنسبة 40%، فيما تبلغ سرعة الرياح 34 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم.

طقس الإسكندرية اليوم

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم جو مضطرب، من حيث سقوط الأمطار، بالإضافة إلى سرعة الرياح وارتفاع الحرارة نهارا والتي تسجل 26 درجة مئوية.