سقوط أمطار على الإسكندرية.. والأرصاد تحذر: قد تصل إلى رعدية  

سقطت أمطار خفيفة مع منتصف ليل اليوم الأحد على مدينة الإسكندرية، وذلك في نطاق شرق المدينة بالتحديد في أحياء شرق والمنتزه أول وثان، وذلك لبضع دقائق قليلة قبل دقائق من منتصف ليلة اليوم، قبل أن تتوقف سريعا.

جاء ذلك بعدما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، اضطراب في طقس الإسكندرية اليوم بسقوط أمطار متوسطة وتحذير بإمكانية وصولها إلى رعدية بنسبة 40%، يصحبها اضطراب في الأمواج أيضا، ما يعني أنه طقس مضطرب في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة ظهرا إلى 31 درجة مئوية.

توقعات سقوط أمطار على الإسكندرية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 40%، أي يعني أمطار متوسطة، فيما تبلغ سرعة الرياح 32 كيلو متر في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1.5 إلى 2.5 متر وهو أمر مضطرب بحسب وصفهم، يتبعه توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.