تحرير 5 محاضر لمنشآت صناعية مخالفة في بلبيس بالشرقية

شنت إدارة التفتيش البيئي والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة والشرقية، وبالاشتراك مع إدارة التموين بمركز بلبيس، حملة مفاجئة للتفتيش على المنشآت الصناعية بمركز بلبيس، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينها، وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة، أسفرت عن ضبط 5 منشآت مخالفة.

ضبط منشآت صناعية مخالفة

وقال الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت تتمثل في عدم وجود سجل مخلفات خطرة وعدم وجود سجل بيئي وعدم مطابقة غرفة تجميع النفايات للاشتراطات البيئية وعدم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة وعدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة وانتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة، وتحرير محاضر ضدهم.

وجاءت المخالفات على النحو التالي:

- تحرير محضر جنحة لمصنع لتعبئة المنظفات الصناعية رقم (9088) جنح بلبيس لسنة 2023.

- تحرير محضر جنحة لمصنع إنتاج البلاستيك رقم (9089) جنح بلبيس لسنة 2023.

- تحرير محضر جنحة لمصنع إنتاج الأدوات المنزلية رقم (9090) جنح بلبيس لسنة 2023.

- تحرير محضر جنحة لمصنع مواد كيميائية رقم (9091) جنح بلبيس لسنة 2023.

- تحرير محضر جنحة لمصنع خلط وتعبئة المطهرات والمذيبات الكيميائية رقم (9092) جنح بلبيس لسنة 2023.

تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخازن ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.