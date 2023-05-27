إحالة 274 من العاملين بالصحة والزراعة والمحليات للتحقيق في الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة 274 من العاملين بقطاع الصحة والمحليات والزراعة للتحقيق لتغيبهم عن العمل، مؤكدا أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة.

المرور على قطاعات العمل ومتابعة تقديم وتأدية الخدمة

قام المهندس محمد الصافي السكرتير العام لمحافظة الشرقية بتشكيل لجان من قطاعات ( التموين - الصحة - الضرائب العامة - الطرق والنقل - الطب البيطري - الخدمات والمرافق - المحليات - الزراعة ) للمرور والوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين.

عدم تواجد 250 من العاملين بمستشفى ههيا المركزي

قام رجال الرقابة الإدارية وبالاشتراك مع اللجان المُشكلة من القطاعات المختلفة بشن حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمدينة ههيا لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المرور على المنشآت الصحية

• عدم تواجد 250 من العاملين بمستشفى ههيا المركزي وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

• عدم تواجد 2 من العاملين بالمركز الطبي بمدينة ههيا وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

• عدم تواجد 2 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية الشبراوين التابعة للمدينة ههيا وتم التسديد قرين الاسم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 1 من العاملين بمخزن أدوية مدينة ههيا وتم التسديد قرين الإسم بما يفيد الغياب.

• ضبط 4 مخالفات لبعض المنشآت الطبية الخاصة ( معامل تحاليل - عيادات طبية ) بمعرفة لجنة العلاج الحر وكذلك ضبط صيدلية واحدة مخالفة بمعرفة لجنة هيئة الدواء المصرية ( فرع الشرقية ).

• بالمرور على صيدلية ومطبخ مستشفى ههيا المركزي تبين وجود بعض أدوية كورونا منتهية الصلاحية كذلك عدم الالتزام بالشروط الفنية لأحد منتجات الألبان وعدم توافر مستلزمات تشغيل ملصقات لتعريف وجبات المرضى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

• وجود عدد 13 جهاز معطل بمستشفى ههيا المركزي ( حضانة - تنفس صناعي - أشعة ثابت ومتحرك - منظار جراحي - سونار - سنتر فيوج ) بالإضافة إلى تعطل جهاز الإنذار، وتم مخاطبة شركة الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأجهزة.

في قطاع الزراعة أسفرت جهود الحملة أثناء مرورها علي بعض الجمعيات الزراعية بمدينة ههيا عن كشف الآتي:

- عدم تواجد 4 من العاملين بالجمعية الزراعية

- عدم تواجد 2 من العاملين بالجمعية الزراعية بناحية كفر الظواهري وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب كما تم ضبط شونة تجميع أتربة بنطاق الجمعية علي مساحة 6 قراريط تقريبا بحوض الخانية بإسم المواطن (م. ع) ولم يقدم المختصون بالجمعية ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية.

• ضبط مخالفة واحدة لمنشأة تزاول نشاط بيع مبيدات ومخصبات زراعية (وجود مبيدات محظور تداولها) وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بمديرية الزراعة بالشرقية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

• التحفظ على عدد 4 مبيد حشري وزراعي مجهول المصدر وغير متداول بالوزارة.

جهود الحملة في قطاع المحليات

• عدم تواجد 17 من العاملين بديوان عام رئاسة مركز ومدينة ههيا وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

• ضبط 4 مخالفات ترخيص بناء برئاسة مركز ومدينة ههيا (مخالفة الرسومات الهندسية ) صادرة باسم المواطن (م.م) والمواطن(ا.م ) والمواطن ( س.ع) والمواطن (م.ا )

• وجود عدد 4 معدات ميكانيكية معطلة برئاسة مدينة ههيا.