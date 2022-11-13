«شؤون البيئة»: الدول الموقعة على مبادرة «زراعة لتحول مستدام» تعهدت بمزيد من التمويلات

قال الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، إنّ إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة والتكيف من أجل التحول المستدام FAST أمس، أمر مهم جدًا، حيث نجحت مصر في جمع الأطراف الداعمة، وتتضمن المبادرة تعهّدات من الدول المشاركة بضخ العديد من التمويلات.

إطلاق مرتقب لاستراتيجية مصر للهيدروجين الأخضر بـCOP27

وأضاف أبوسنة، خلال لقاء ببرنامج «القناة الأولى المصرية»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنّ مصر تعمل منذ عام على استراتيجية مصر للهيدروجين الأخضر، المقرر إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، كونها الجهة الأساسية المسؤولة عن الأمر.

توقيع 16 اتفاقية مع مصر بملف الهيدروجين الأخضر

وتابع رئيس جهاز شؤون البيئة، أنّه في إطار استراتيجية مصر للهيدروجين الأخضر، جرى توقيع 16 اتفاقية، كون مصر تتمتع بالعديد من المقومات، مشيرًا إلى أنّ أزمة الطاقة الحالية بالعالم، جعلت مصر ممرا للطاقة الجديدة والمتجددة.

جهود مصر للتحول إلى الطاقة المتجددة

وأشار أبوسنة، إلى جهود الدولة المصرية في تقليل استخدام الفحم تدريجيا، إذ يصعب التوقف عن استخدامه بصورة كاملة قبل توافر بدائل اقتصادية، موضحًا أنّ هذا هو النهج الذي يسير عليه العالم أجمع، وأنّ مصر بدأت بالفعل وضع خطط لتوفير البدائل، سواء من خلال الطاقة المتجددة أو الهيدروجين.