محافظ أسيوط يناشد شباب الخريجين المشاركة في تدريب التسويق الإلكتروني

ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، شباب الخريجين، التقديم للحصول على الدورة التدريبية المجانية التسويق الإلكتروني، عن طريق الـ «QR code - الباركود» خلال الفترة من الثلاثاء 23 مايو الجاري حتى الخميس 1 يونيو المقبل، والتي سيتم تنفيذها بمركز التدريب المهني ببني غالب بمنقباد التابعة لمركز أسيوط، بالتعاون بين مديرية القوى العاملة بأسيوط، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP.

تنمية قدرات الشباب الخريجين

وقال محافظ أسيوط إن مدة التدريب 33 يوما خلال أيام الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من 9 صباحا حتى 3 مساءً، وذلك لصقل خبرات شباب الخريجيين وتدريبهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، موضحا أنه سيتم منح المتدرب شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي، وسيحصل المتدرب على وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي وبدل انتقال نقدي يومي 60 جنيها تصرف في نهاية الدورة التدريبية، فضلا عن أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، على أن تكون الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

التدريب على الوظائف الرقمية

وأضاف محافظ أسيوط، أن الدورة التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على الوظائف الرقمية «التسويق الإلكتروني»، وذلك لعمق مبادئ واستراتيجيات التسويق الأساسية التي ستمكن المتدرب من بناء والحفاظ على ميزة رائدة في التسويق لتوليد المزيد من القيمة للعملاء والمزيد من نمو الأعمال من خلال تطوير استراتيجية تسويق متكاملة تمزج بين نماذج التسويق المثبتة مع أحدث الابتكارات.

كما أكد على تقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل تلك التدريبات التي توفر للشباب من الجنسين الفرصة على التعلم والتدريب والعمل، خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة الأصعدة تنفيذا لخطة الدولة في التنمية المستدامة وتحقيقا لرؤية مصر 2030.

شروط التقديم في التدريب

وأوضح علي سيد، وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط، أن المتقدمين للحصول على الدورة التدريبية سيخضعون لاختبار قبلي ومقابلة شخصية، بشرط أن يكون المتقدم للتدريب حاصلا على مؤهل عال، وألا يقل سنه عن 18 عاما ولا يزيد عن 35 عاما، وأن يكون لديه أساسيات استخدام الكمبيوتر وأدوات البحث على الإنترنت، على أن يقوم بتقديم سيرة ذاتية وصورة من بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي والموقف من التجنيد للذكور، بالإضافة إلى شهادة قيد (كعب عمل) وشهادة صحية بالخلو من الأمراض وصورتين شخصيتين.

وأكد وكيل القوى العاملة، أنه سيتم إبلاغ المتقدين بموعد المقابلات الشخصية والتي سيتم إجراؤها في مقر مركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة ببني غالب بمركز أسيوط.