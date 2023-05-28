«الأوقاف» تطلق حملة إلكترونية للتعريف بصفات الرسول: «كن إيجابيا»

أطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حملة «اعرف قدر نبيك»، وافتتح الاحتفالية الشيخ عبد الناصر حرك بآيات من القرآن الكريم، بحضور عدد من أئمة وزارة الأوقاف، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور السيد الشريف نقيب الأشراف.

التعريق بقدر الرسول

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حملة «اعرف قدر نبيك» تأتي تذكيرا للذاكرين وتنبيها للغافلين وتعليما للجاهلين، للتعريف بقدر النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان فضله.

ووجه الشكر للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، لحضوره وحرصه على التواجد في إطلاق الحملة، كما وجه الشكر إلى الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور السيد الشريف نقيب الأشراف.

وخص وزير الأوقاف الدكتور خالد الجندي بالشكر على الحلقة الخاصة بفضائل الصلاة على النبي على قناة «dmc»، قائلا: «الحلقة تُدرس، لأنها اعتمدت على التأصيل الشرعي للصلاة على النبي».

وأكد وزير الأوقاف، أن حسن الأدب مع رسول الله مقدم على حسن الأتباع، متابعا: «النبي كان متواضعا، وهو سيدنا وسيد أبنائنا وسيد الخلق أجمعين».

وتابع: «سنعمل على ترسيخ وتعزيز أدب الحديث عن رسول الله عند النشء، وكذلك إتاحة الفرصة للباحثين حول رسول الله ضمن المبادرة في كتابين، وتقديم بحث حول معاهدات الرسول صلى الله عليه وسلم، َوأفضل بحث باللغة الإنجليزية عن سيرة رسول الله».

مبادرة إلكترونية

وذكر وزير الأوقاف، أن كتاب «الأدب مع رسول الله» تُرجم إلى 10 لغات وسيتم توزيع هذه النسخ.

وأضاف، أنه سيتم إطلاق حملة إلكترونية للتعريف برسول الله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان َ«كن إيجابيا»، للتعريف بفضائل وصفات الرسول، مشيرا إلى أن المبادرة سيكون متاح المشاركة فيها من أي محب للرسول، كل على قدر علمه سواء من الداخل او الخارج.

وأشار إلى أن حب رسول الله صلى الله عليه شرط صحة للإيمان به، وجزء لا يتجزأ من الإيمان.