نشات الديهي: «الأوقاف» عملت بشكل دؤوب لوضع ضوابط للصعود على المنبر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن خام الكوارتز كان يصدر بـ10 دولارات للطن، وبعد افتتاح المصنع الأخير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتصنيع بعض المنتجات منه مثل الجرانيت، من المرجح أن يصبح سعر الطن من 5 لـ7 آلاف جنيه.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء السبت، أن الدولة خلال الفترة الأخيرة قامت بالعديد من المشاريع مثل مشروع البطاطس والكوراتز والأنفاق والطرق، متسائلاً: «هل شاهدت أحد من المستأجرين والإعلاميين الإخوان، يتحدثون بشكل جيد على أحد المشاريع في مصر؟».

الإعلام الإخواني المعادي يهاجم إنجازات الدولة المصرية

ولفت الإعلامي إلى أن الإعلام الإخواني انتقد مصنع الكوارتز، وانتقد أيضًا مشروع زراعة البطاطس في شرق العوينات، معقبًا: «زرعت هتتهاجم، عملت مصنع هتتهاجم، عملت أي حاجة هتتهاجم، هؤلاء مجموعة من الشخصيات الرخيصة التي ليس لها أي قيمة، ومن العار أن تحاول أن ترى قيمتك في أعين غير النبلاء والحمقى والمأجورين».

خطورة جماعة الإخوان الإرهابية

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف في الماضي كانت وزارة خاملة خامدة بلا أظافر أو أنياب أو وعي، فتسلل الإخوان وغيرهم إلى المنابر، وسمموا الأجواء ، وعقول المواطنين، ووضعوا على المنابر دينًا جديدًا، ما عرفه المصريين من قبل، مشيرًا إلى أن الأوقاف عندما عادت لضبط الأوضاع لتحكم المنبر بأصول وقواعد، هاجم الإخوان الوزارة.

ولفت إلى أن الأوقاف خلال السنوات الماضية عملت بشكل دؤوب لوضع ضوابط الصعود إلى المنبر، معقبًا: «مش أي حد يطلع المنبر، من المفترض أن من يصعد المنبر يكون على قيمة وقدر كبير من التعليم».