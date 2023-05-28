«الأوقاف» تطلق مسابقة اعرف قدر نبيك.. الجوائز تصل لـ25 ألف جنيه

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية مسابقة اعرف قدر نبيك، في إطار التعريف بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وبيان أخلاقه وشمائله، مشيرة إلى شروط وجوائز المسابقة، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه.

مسابقة اعرف قدر نبيك

وأوضحت وزارة الأوقاف أن مسابقة اعرف قدر نبيك تتضمن قراءة كتابي:

- الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير.

- مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية و الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير.

مع كتابة بحث حول الدروس المستفادة من معاهدات النبي (صلى الله عليه وسلم) و توثيق نصوص هذه المعاهدات من المصادر المعتمدة لها.

جوائز مسابقة اعرف قدر نبيك

وأشارت الوزارة إلى أن جوائز مسابقة اعرف قدر نبيك تشمل الآتي:

الأول: جائزة 25 ألف جنيه بشرط الحصول على 75% في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

الثاني: جائزة 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 70% في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

الثالث: جائزة 15 ألف جنيه بشرط الحصول على 65% في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

الرابع : جائزة 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 60%؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

- عشر جوائز قيمة كل جائزة ٥ آلاف جنيه بشرط الحصول على 55% في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

- عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 3 آلاف جنيه.

- 25 ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الإنجليزية بشرط الحصول على 70% على الأقل في تقييم البحث .

- 25 ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الفرنسية بشرط الحصول على 70% على الأقل في تقييم البحث.

وأشارت الوزارة، إلى أن المشاركة مفتوحة للجميع من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأئمة والوعاظ والواعظات وخطباء المكافأة والمعلمين والمعلمات والطلاب، وغيرهم من كل من يريد المشاركة حبا في سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم، وعلى أن يتم التسجيل عبر هذا الرابط من هنا.