الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة.. كثافة على كوبري أكتوبر (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة اليوم الأحد.

سيولة في شارع بورسعيد

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية متقطعة لا تؤثر على معدل الحركة، لكن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية تبدأ تقل تدريجيا حتى تصل إلى غمرة، ويشهد كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين كثافات مرورية.

أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر، فإنه يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافات نسبية عند الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية.

كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة

وعلى طريق الكورنيش من المظلات إلى وسط البلد يشهد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه إلى المؤسسة فإنه يشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند المظلات.

وفي الجيزة، يشهد شارع الهرم كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، كما يشهد باقي شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وهناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل، توجد كثافات تبدأ من محطة المريوطية ومستمرة حتى كوبري فيصل.