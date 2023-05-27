تفاصيل حالة المرور في القاهرة والجيزة صباح اليوم.. سيولة بكل الميادين

تشهد الحالة المرورية في محاور وميادين القاهرة والجيزة على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية دون رصد أي كثافات مرورية، وتستعرض «الوطن» الوضع المروري في شوارع القاهرة والجيزة.

سيولة مرورية على كوبري 6 أكتوبر

لم يشهد كوبري 6 أكتوبر، الرابط بين محافظتي القاهرة والجيزة، أي كثافات مرورية خلال الساعات الأولى، الأمر نفسه شهده الطريق الدائري الذي تميز بالسيولة المرورية في مختلف الاتجاهات.

شهد طريقا صلاح سالم والنصر بالقاهرة انتظام حركة المرور في الاتجاهين، وهو نفس حال شارع جسر السويس بالاتجاهين الأول «رمسيس والعباسية»، والثاني عين شمس والمطرية ومصر الجديدة، الأمر نفسه لشارع «جامعة الدول العربية» بالجيزة، الذي شهد سيولة مرورية في مختلف الاتجاهات.

انتظام الحركة المرورية في الميادين

وخلال الساعات الأولى من اليوم، شهدت أبرز الميادين على مستوى المحافظتين انتظام الحركة المرورية، ومن أهمها ميادين التحرير وعبد المنعم رياض والعباسية ومصطفى محمود.

أنواع الردارات الحديثة في مصر

في سياق متصل، كشف اللواء أحمد هشام الخبير المروري، عن أبرز أنواع الردارات الحديثة الموجودة في مصر، منها:

- الرادار الفرنسي ويُطلق عليه «الرادار الساهر»، وهو الذي يمكنه التقاط 100 مخالفة للسيارات في مدة دقيقة واحدة.

- «الرادار الفرنسي 2»، الذي يرصد كل مخالفات تجاوز السرعة أو التحدث في الهاتف، وذلك أعلى الكباري.

- «الرادار الألماني 1»، الذي يلتقط مختلف المخالفات المرورية على الطرق.

- «الرادار الألماني 2»، الذي يقوم برصد جميع المخالفات من تجاوز السرعة أو التحدث في الهاتف أو عدم ربط حزام الأمان.