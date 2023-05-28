«المرور» تكشف عن 5 أرقام للإبلاغ عن حوادث الطرق

تشهد البلاد حالة من الطقس السيئ وعدم الاستقرار والتقلبات الجوية في مدن ومحافظات الجمهورية، فضلا عن نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة الذي يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات وبعض الطرق الداخلية وفق تحذيرات الأرصاد الجوية.

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، أهم أرقام إغاثات الطرق للإبلاغ في حالات حوادث الطرق في ظل الطقس السيئ، نقلا عن الإدارة العامة للمرور.

أرقام الاستغاثة للإبلاغ عن حوادث الطرق

وعمّمت الإدارة العامة للمرور، أرقام الاستغاثة للإبلاغ عن حوادث الطرق، حيث تصل الإغاثة سريعا من خلال سيارات الإغاثة المرورية في المحاور المرورية على الطرق المفتوحة والصحراوية والرابطة بين المحافظات، والطرق السريعة، لمساعدة السائقين وقائدي المركبات في حالة الحوادث أو الذين يواجهون أي مشاكل على الطرق، بسبب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية والأمطار.

- رقم 01221110000.

- رقم 136

- رقم 144

- رقم 01155554444

- رقم 01205344444

كما حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها من وجود نشاط للرياح على جميع أنحاء الجمهورية، وهي رياح مثيرة للرمال والأتربة بسرعات تتراوح بين 48 حتى 44 كيلومترا في الساعة، تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.