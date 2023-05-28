أحمد عمر هاشم: مبادرة «اعرف قدر نبيك» تمسكا بخاتم المرسلين

وجه الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، الشكر لوزارة الأوقاف وعلى رأسها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على إطلاق مبادرة اعرف «قدر نبيك»، قائلا: «لاشك أن الداعي للصلاة أمر رباني ونبوي حيث قال صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم سلوا لي الوسيلة، وأمر رباني حينما قال فصلوا عليه وسلموا تسليما».

وأكد أن الله كرم النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كل لحظة وكل حين إلا وتستطع الدنيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل نصف التشهد يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ليست تأليفا من وزير الأوقاف أو تثقيفا من العلماء، لكنها تمسكا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به النبيين، هي صدر الحق من عند الحق الله تعالى، فإننا في أمس الحاجة إلى التضرع إلى الله، فما في أمه مر بها بئس إلا تضرعت إلى الله والتقرب إلى الله والتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم لكشف الغمة وفك الكروب وسنرى ثمرة هذه المبادرة خير وحق على مصرنا الحبيبة بإذن الله .

من جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إن حملة اعرف قدر نبيك بكل لغات العالم تعد أعظم حملة في الوجود، مؤكدا أننا نتعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب العمل والأدب مع الله.

وأضاف القصبي خلال كلمته في احتفالية إطلاق حملة أعرف نبيك: «إننا نتعلم من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من القيم والمعاني ومنها حب الأوطان».