رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج (صور)

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليمات برفع درجة الاستعداد على الشواطئ، واتخاذ كافة التدابير خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر، للحفاظ على سلامة المصطافين، في إطار حرص محافظة الإسكندرية على حماية رواد الشواطئ من الغرق تزامنا مع عدم استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

رفعت الرايات الحمراء

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، أوضح الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن شواطئ الإسكندرية رفعت الرايات الحمراء تحذيرا للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر، تزامنا مع اضطراب طقس الإسكندرية وارتفاع الأمواج وسقوط أمطار على المدينة الساحلية.

رفع درجة استعداد عمال أبراج المراقبة

وتم التشديد على رفع درجة الاستعداد لدى عمال أبراج المراقبة وتكثيف تواجد المنقذين والغطاسين، والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة.

شواطئ العجمي الأكثر خطورة مع ارتفاع الأمواج

وشدد «عبد الرازق» على مستأجري شواطئ العجمي، باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة نظرا لارتفاع الأمواج، بالاضافة للتشديد على منع المواطنين من التوغل داخل مياه البحر والتواجد بالمناطق الآمنة فقط للاستحمام.

وأهابت محافظة الإسكندرية برواد الشواطئ المفتوحة، الالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.