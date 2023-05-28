«القاهرة» تعلن عن بيع وحدات سكنية ومحلات في العتبة والعبور

أعلنت محافظة القاهرة، بيع وحدات سكنية ومحلات تجارية وطرح حق استغلال لمولات تجارية وبدرومات ومركز تدريب مهنى وورش ومحلات خضار وفاكهة وموز وخدمات وكافتيريات بالعبور، ومواقع إعلانية وبوفيه ومحل تجارى ووحدات إدارية بجراج العتبة وموقعين بمشروع 306 ودار مناسبات بأحياء مختلفة.

وأكدت محافظة القاهرة فى تقرير لها أن جلسة مزاد يوم الأحد الموافق 4 يونيو المقبل تنطلق الساعة 12 ظهرا وتشمل،

وحدات سكنية فى أهالينا

- بيع 16 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي أهالينا بتأمين مؤقت لدخول المزاد 7500 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيه لكل وحدة.

- بيع 29 محل تجارى بمشروع الإسكان الاجتماعي أهالينا1و2 بتأمين مؤقت لدخول المزاد 8 آلاف جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيه لكل محل.

- طرح حق استغلال لمدة 10 سنوات لعدد 3 مول تجارى بمشروع الإسكان الاجتماعي أهالينا 2 بتأمين مؤقت 200 ألف جنيه.

-طرح حق استغلال لمدة 10 سنوات لمركز تدريب مهني وورش تابعين لجهاز تشغيل شباب الخريجين وهم مركز تدريب مهني بالسلام أول بمساحة 2651.45 متر مربع.

طرح ورش للإستغلال

- حق استغلال ورشة خراطة بمعدات بمساحة 80 متر مربع تقريبا بمركز تدريب مهني منشأة ناصر بتأمين 7500 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيه.

- حق استغلال ورشة جلود رقم 2 بدون معدات مساحة 135 متر مربع بمركز تدريب منشأة ناصر

- حق استغلال ورشة تفصيل بدون معدات بمساحة 140 أمتار مربع بمركز تدريب مهني السلام ثان.

محلات سوق العبور

- طرح حق استغلال لمدة 5 سنوات لمحلات بسوق العبور ومنهم محل رقم 346 عنبر 11 بمساحة 140 متر مربع بنشاط خضار والتأمين 15 ألف جنيه، ومحل رقم 278 بعنبر 8 مساحة 135 متر مربع نشاط فاكهة، وتأمين 250 ألف جنيه، ومحل رقم 126 بعنبر 6 مساحة 103.5 متر مربع تقريبا بنشاط موز، وعدد 2 محلات خدمات وعدد 2 كافتيريا بتأمين 10 آلاف جنيه لكل محل وكافتيريا على حده

-طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لبعض الأنشطة ومنها دار مناسبات مصر الجديدة بمساحة 750 متر مربع تقريبا، وعدد2 موقع بمشروع شارع 306 بشارعى النصر وأنقرة بنطاق حى النزهة، وبوفيه بالدور الثالث بمبنى حى البساتين بمساحة 3.90 متر مربع، وعدد محل تجارى و4 وحدات إدارية بالمبنى الإدارى بجراج العتبة.

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنه من المقرر عقد جلسات المزاد بنادى شرطة القاهرة بعابدين ويتم الحصول على كراسة الشروط من المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة فى عابدين.