نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة.. اعرفها

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة، ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الاسم ورقم الجلوس، لافته إلى أن النتيجة ستعلن بالألوان وليس بالدرجات، وذلك وفقاً لقرارات الوزارية وتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

وأكّدت مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة الترم الثاني الآن من خلال خط التليفون على الرقم 09000100، أو من خلال رقم المحمول 5757.

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بأكثر من طريقة عن طريق المحادثة الآلية أوعن طريق التليفون الأرضي 09000100 التليفون المحمول 5757 عن طريق.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بالألوان

ووفقاً للقرارات الوزارية فإنه يتمّ إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني بالألوان والذي يعبر عن مستوى الطالب بـ4 ألوان تعبر عن مستوى الطالب، في الاختبارات، كما يلي:

- اللون الأزرق: يوضح أنّ الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من (85 لأقل 100).

- اللون الأخضر: يوضح أنّ الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل 85).

- اللون الأصفر: يوضح أنّ الطالب بحاجة إلى بعض الدعم من (50 لأقل 65).

- اللون الأحمر: يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم من (1 لأقل من 50).