«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل عامل نظافة على يد زميله في المرج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة عامل نظافة بها عدة جروح طعنية بالجسم، أسفل أحد الكباري بدائرة القسم.

وتبين من الفحص وسؤال والدة المجني عليه، أنّ مشادة كلامية نشبت بين ابنها وأحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

ضبط المتهم بقتل عامل نظافة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها عامل نظافة آخر مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات ضُبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بسبب خلافات حول أولوية جمع القمامة تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدي على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثا إصابته المشار إليه، والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وتمّ بإرشاده بمسكنه ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، كما قررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.