كواليس ضبط 24 كيلو «هيدرو» مع أحد الأشخاص في الإسماعيلية

تواصل جهات التحقيق في الإسماعيلية، التحقيقات في واقعة ضبط شخص بحوزته 24 كيلو مواد مخدرة «هيدرو»، قبل ترويجها في الإسماعيلية.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لتحليلها.

مضبوطات بقيمة مليون و200 ألف جنيه

تعود كواليس ضبط المتهم، عندما توصلت تحريات رجال الشرطة، إلى وجود شخص له معلومات جنائية ، يزاول نشاطا إجراميا، تخصص بالإتجار في مخدر الهيدرو، وترويجه بكميات على عملائه، مُتخذا من محافظة الإسماعيلية مسرحا لنشاطه الإجرامي.

كما ضبط رجال الشرطة، المتهم حال وجوده بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وضبط بحوزته كمية لمخدر الهيدرو تزن 24 كيلوجراما – ميزان حساس – هاتف محمول، بالإضافة إلى مبلغ مالي، وسيارة ربع نقل لسهولة توصيلها لعملائه.

واعترف أثناء التحقيق بتخزين كميات كبيرة من مخدر الهيدرو، بدائرة مركز الشرطة، تمهيدا لتهريبها وترويجها على عملائه، وجرى ضبط الكمية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و200 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

وتناول قانون العقوبات، عقوبة الإتجار في المواد المخدرة، وهنا يوضح سمير عبد العظيم، المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّه سيُطبق على المتهم ما نصت عليه المادة 33 من قانون العقوبات، كالتالي: «يُعاقب كل من يمارس الإتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».